Fallo arbitral en Old Trafford: el VAR favorece al City y genera polémica

En Inglaterra se desató una ola de indignación por un fallo en la jugada del gol de Haaland durante el derbi de Manchester disputado en Old Trafford, ya que ese tanto resultó decisivo para que el conjunto ciudadano se quedara con los tres puntos.

Lo que debes saber: Decisión que no debió de ser

Un perdón que no cambia nada

Resolución que no debió ocurrir

A pesar de verse con un hombre menos desde el minuto 23 tras la expulsión directa que recibió Phil Foden, el Manchester City logró imponerse por 0-1 gracias al gol de Erling Haaland, lo que desató la indignación entre la gente local.

La jugada polémica se gestó en el minuto 60, cuando el atacante noruego recibió un centro y batió la portería contraria. Aunque el VAR determinó correctamente que Haaland no estaba en posición adelantada en el momento del remate, la infracción se produjo previamente en la misma secuencia de ataque, cuando Enzo Fernández se lanzó en plancha para intentar conectar el balón en claro fuera de juego.

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Pese a que el jugador argentino no llegó a tocar la pelota, su acción condicionó de manera directa la reacción y el posicionamiento de la zaga defensiva de los Red Devils. Tras la revisión, la organización arbitral emitió un comunicado oficial aclarando que, dada la clara influencia de Enzo en la jugada, la tecnología debió interpretar la acción como un fuera de juego subjetivo y solicitar al árbitro principal una revisión en el monitor de campo.

Una disculpa que no modifica la realidad

La admisión del “error de juicio” por parte de la organización Pro Ref incluyó una disculpa formal dirigida al Manchester United, confirmando además que el incidente será sometido a un análisis interno detallado. Sin embargo, este gesto no ha logrado aplacar el malestar ni de la plantilla ni de la afición local, que consideran que la equivocación les costó directamente los tres puntos del encuentro.

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“Se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego”, dicta parte del comunicado.

El vestuario del United reaccionó con contundencia ante lo sucedido; figuras como el central argentino Lisandro Martínez tildaron el fallo de “injusticia”, argumentando que su desmarque para cubrir la arremetida antirreglamentaria de Enzo Fernández dejó desprotegida su zona y permitió a Haaland definir sin marca.

La prensa británica reflejó de inmediato el descontento popular ocupando sus portadas con titulares cargados de ironía y duras críticas hacia el arbitraje. Publicaciones de alto impacto como Star Sport jugaron con las siglas del asistente de vídeo bajo el titular “The City is VAR’s”, mientras que Daily Express Sport tildó el desenlace como un “asesinato brutal” futbolístico.