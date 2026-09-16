Este miércoles una vaguada provocará lluvias en gran parte de Honduras

Las condiciones meteorológicas se verán influenciadas este miércoles 16 de septiembre por la presencia de una vaguada superficial, la cual favorecerá una nubosidad abundante y traerá lluvias y chubascos débiles y dispersos en gran parte del territorio nacional.

Según lo previsto, las zonas suroccidentales y del sur del país exhibirán condiciones en su mayoría secas.

En lo que respecta al estado del mar, se pronostican mareas de 1 a 3 pies tanto en la costa del Caribe como en las aguas del Golfo de Fonseca.