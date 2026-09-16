Este miércoles una vaguada provocará lluvias en gran parte de Honduras

16 de septiembre de 2026

Las condiciones meteorológicas se verán influenciadas este miércoles 16 de septiembre por la presencia de una vaguada superficial, la cual favorecerá una nubosidad abundante y traerá lluvias y chubascos débiles y dispersos en gran parte del territorio nacional.

Según lo previsto, las zonas suroccidentales y del sur del país exhibirán condiciones en su mayoría secas.

En lo que respecta al estado del mar, se pronostican mareas de 1 a 3 pies tanto en la costa del Caribe como en las aguas del Golfo de Fonseca.

Clima Honduras
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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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