Nueva etapa en el Oranje: Xavi Hernández dirige la selección de Países Bajos y nombra capitán a van Dijk

La Selección de Fútbol de Países Bajos dio inicio oficial a una nueva etapa con la presentación de Xavi Hernández como su nuevo director técnico. En su primera conferencia de prensa al mando del conjunto neerlandés, el estratega español trazó las líneas maestras de su proyecto futbolístico, asegurando que buscará erigir un equipo con “pasión, ambición e intensidad” que asuma el protagonismo en cada compromiso.

El exentrenador del Barcelona tomará las riendas de la Oranje en un clásico europeo sumamente exigente frente a Alemania, encuentro para el cual ya ha comenzado a sentar las bases tácticas de su propuesta. Xavi detalló que su modelo de juego se centrará en presionar y disputar los encuentros en campo contrario, mantener la posesión del balón y desplegar una línea defensiva audaz.

Entre las primeras decisiones relevantes del vestuario, el técnico confirmó públicamente que el defensor veterano Virgil van Dijk continuará llevando la cinta de capitán. Para el cuerpo técnico, la figura del zagúero resulta imprescindible como líder dentro y fuera del terreno de juego para guiarlos en este nuevo ciclo.

El arranque del ciclo de Xavi será bastante exigente, ya que la selección neerlandesa disputará una maratónica agenda de cuatro partidos en solo 11 días durante el parón internacional. Tras medirse a la ‘Mannschaft’, el combinado enfrentará a Serbia y Grecia, cerrando esta intensa seguidilla nuevamente ante el cuadro serbio el próximo 4 de octubre en Eindhoven.