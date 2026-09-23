Pezeshkian defiende el programa nuclear iraní ante la ONU y desmiente señalamientos de terrorismo

El presidente Masoud Pezeshkian defiende ante la ONU, en el marco de la sesión plenaria de la Asamblea General el mantenimiento del programa nuclear de Irán y su firme respaldo al desarrollo de este armamento para su nación.

Lo que debes saber: Sostiene postura ante todos los Estados

Sin salida de la crisis

Mantiene una postura frente a todos los Estados

En su intervención, el líder declaró que Irán debe reforzar sus capacidades estratégicas para disuadir posibles ataques por parte de potencias extranjeras.

En su alocución, Pezeshkian negó rotundamente las acusaciones de que Teherán patrocine el terrorismo. El mandatario afirmó que las posturas del régimen responden a la soberanía y la autodeterminación, contrarrestando las críticas que previamente formuló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ese mismo escenario internacional.

Conéctate con nosotros en TikTok haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

El mandatario centró parte de sus críticas en las administraciones de Washington y Tel Aviv, acusándolas de suministrar armamento utilizado en ataques que han afectado a su nación. Bajo este marco, enfatizó que para preservar la estabilidad territorial e impedir intimidaciones externas, su país está obligado a consolidar un perfil de disuasión sólido.

“Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales, nosotros no hemos hecho más que defendernos. No somos terroristas”, ha manifestado contundentemente el presidente iraní.

Respecto a las ambiciones atómicas, la representación iraní insistió en que sus avances tecnológicos persiguen fines soberanos y preventivos, desestimando la narrativa de que constituyan una amenaza global.

Masoud Pezeshkian remarcó que las restricciones e intervenciones de potencias occidentales distorsionan la realidad de la política exterior de su país.

Quizá te interese leer: Donald Trump califica a Irán como “el país más malvado del mundo”

Sin salida a la crisis

Esta postura del gobernante se enmarca en un contexto de elevadas tensiones diplomáticas en Oriente Medio y de un incremento en las presiones internacionales dirigidas a limitar la capacidad operativa y de influencia del régimen.

Su intervención pretende consolidar el apoyo interno y fijar una posición frente a la comunidad internacional respecto a las sanciones impuestas.

La participación del jefe de Estado iraní se enmarcó entre los mensajes centrales durante la segunda jornada de debates de la Asamblea General. Su alocución generó amplias expectativas entre las delegaciones internacionales reunidas en la sede de la organización en Nueva York debido a la coyuntura geopolítica vigente.