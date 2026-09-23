Del avión más grande jamás construido solo existía uno y quedó destruido en su hangar en los primeros días de una guerra

A veces, la grandeza nace de una necesidad y termina convertida en símbolo. Existió un único avión capaz de mover el mundo y de desafiar la escala misma de la ingeniería, hasta que la guerra lo sorprendió en su casa y la historia dio un giro irrevocable. “Era más que metal”, dirían muchos; “era un sueño con seis motores”, añadirían otros, recordando su silueta descomunal frente a la pista.

Un coloso nacido de un reto soviético

En los años ochenta, la URSS pidió lo imposible: transportar cargas gigantescas, incluida la lanzadera Buran, sobre el lomo de un avión. El diseño recayó en Antonov, cuyo equipo convirtió una idea monumental en realidad. Derivado del robusto An-124, este nuevo aparato extendió todo al límite: fuselaje más largo, alas enormes, trenes de aterrizaje múltiples.

Seis turbofanes zumbaban como una orquesta monumental, y su sombra cubría media pista cuando giraba hacia el despegue. Con un peso máximo al despegue de cerca de 640 toneladas, era el estándar con el que se medía cualquier exceso aeronáutico. Su nombre ucraniano, “Mriya”, significaba sueño: una palabra pequeña para un logro descomunal.

Hazañas que desafiaban la logística

Este gigante llevó lo que ninguna otra aeronave podía elevar, resolviendo problemas de días en horas. Viajó entre continentes como si cruzara una calle, cargando turbinas, transformadores, piezas de parques eólicos y equipos de rescate.

No era solo una estatua voladora; era una herramienta viva de ayuda y negocio. En misiones humanitarias, aterrizaba con suministros donde la infraestructura era precaria. En proyectos industriales, reducía semanas de espera a una única rotación. “Cuando todo parecía imposible, llamábamos al coloso”, resumía un técnico, aún con asombro.

Récords de carga que superaban las 250 toneladas, dimensiones fuera de norma y una bodega capaz de tragar piezas indivisibles que ningún otro avión podía tratar.

Primeros días de una guerra, último amanecer

En los albores de 2022, el rugido de los motores dio paso al de las explosiones. El aeródromo de Hostomel, su base de siempre, se convirtió en escenario de combates. En el hangar, inmóvil, el gigante esperaba su próximo contrato, ajeno al destino que ya se acercaba.

El fuego y la metralla hicieron su trabajo ciego. Partes del techo cedieron, la nariz quedó devastada, y el ala majestuosa recibió heridas irreparables. “No podía ser verdad”, murmuraron quienes lo conocían, al ver cómo el icono se convertía en una silueta chamuscada. Allí, entre paneles retorcidos y olor a queroseno, terminó una época y comenzó una leyenda más dura.

La noticia dio la vuelta al mundo, no solo entre entusiastas de la aviación, sino en personas que entendieron el símbolo: si algo tan grande podía caer, todo podía temblar. Y, aun así, el eco de sus récords siguió volando por encima del silencio del hangar.

La herencia de un sueño llamado Mriya

Más allá de la chatarra y las cicatrices, queda un legado tangible. Quedan planos, procesos y un segundo fuselaje inconcluso, guardado como promesa y como reto. Quedan, sobre todo, las lecciones de una ingeniería que se atrevió a decir “sí” donde todo era no.

En escuelas de ingeniería, su caso se estudia como capítulo de creatividad radical. En aerolíneas de carga, su huella marca la frontera de lo posible. Para un público más amplio, su figura transmite lo que la tecnología puede alcanzar cuando se piensa a escala de planeta. “El gigante no cabía en el cielo”, bromeaban algunos; otros respondían: “El cielo se ensanchaba a su paso”.

¿Renacerá el gigante?

Desde el primer día tras su destrucción, la idea de reconstruir empezó a flotar. Técnicamente, no es un imposible; económicamente, es una cordillera. Requiere certificar materiales, rehacer secciones críticas, integrar aviónica moderna y cumplir nuevas reglas de seguridad. Además, la cadena de suministros ya no es la de los ochenta, y cada nueva pieza demanda acuerdos, tiempo y precisión quirúrgica.

Aun así, la voluntad pesa más que cualquier ala. Hay borradores, hay presupuestos tentativos, hay maquetas digitales que prueban que la idea puede respirar. Quizá la pregunta no sea “si” sino “cómo” y “cuándo”, porque los símbolos que tocan el imaginario colectivo tienden a encontrar un camino hacia el aire.

Mientras tanto, su ausencia se siente en pistas que ahora parecen un poco más cortas y en fletes que vuelven a lo modular. La industria se adapta, porque así funciona la aviación: aprende, reconstruye y despega otra vez.

Un día, tal vez vuelva a oírse el coro de seis turbinas abriéndose paso en la mañana. Hasta entonces, queda la certeza de que hubo un artefacto capaz de convertir el peso en vuelo, el proyecto en poesía, y el miedo en puro asombro. Porque algunos ingenios no se apagan del todo: siguen ardiendo en la memoria y empujándonos, discretamente, hacia un cielo más grande.