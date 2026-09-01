Niño del Corinthians recibe escolta policial después de que Neymar le regalara la camiseta del Santos

Un menor que asistió al estadio Neo Química Arena de São Paulo luciendo la camiseta del Corinthians terminó siendo evacuado del recinto por agentes de la policía militar después de que Neymar le entregara la camiseta del Santos al finalizar el derbi del Brasileirão, este domingo 30 de agosto. Lo que comenzó como un gesto afectuoso del delantero hacia un joven aficionado del equipo rival derivó en una escena de tensión cuando una parte de la propia hinchada local comenzó a increpar e insultar al niño ante su familia.

El incidente se gestó antes del partido. El niño se situó junto al vidrio que separa el campo de las tribunas y levantó un cartel que decía: “Neymar: amo a Corinthians pero soy tu fan. ¿Me das tu camiseta?”. El jugador lo vio y, tras la victoria del Santos por 1 a 0, se acercó al sector donde el menor esperaba, se quitó la camiseta número 10 y se la entregó. El pequeño no pudo evitar las lágrimas al recibir la prenda.

Lo que Neymar no previó fue lo que sucedió segundos después. Un grupo de aficionados del Corinthians empezó a hostigar al niño por haber aceptado la camiseta del rival. La escena escaló a tal punto que la policía militar tuvo que escoltar a la familia por el propio césped, para sacarla del estadio, mientras los insultos continuaban desde las gradas. Ya en los pasillos internos de la Neo Química Arena, lejos de la presión de las gradas, el niño pudo posar con la prenda de su ídolo.