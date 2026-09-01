Trump asegura que el liderazgo iraní está en pleno caos y no puede representar al país

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el gobierno iraní se encuentra sumido en un «caos total» y es «incapaz» de representar a una nación «fallida», horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

«Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está acabada! No tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no les está pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300 % y su liderazgo está en un caos total, incapaz de representar debidamente al país», escribió Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario agregó que lo «único que tiene (Teherán) son noticias falsas procedentes de EE. UU.», «la disposición a matar a sus manifestantes» y una «buena dosis de patrañas».

Trump insistió en que «ya hay más de 100.000 muertos» por las protestas contra el liderazgo iraní, que «debe ser juzgado por crímenes de guerra contra la humanidad».