La familia de Ozzy Osbourne permaneció junto al cadáver del cantante en su casa durante varios días

La familia de Ozzy Osbourne decidió no trasladar el cuerpo del legendario músico a una morgue tras su fallecimiento en julio de 2025, optando en su lugar por mantener sus restos en la residencia familiar durante varios días para llevar a cabo una despedida íntima.

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Así lo reveló su hija, Kelly Osbourne, en una reciente entrevista concedida a las publicaciones Hello! y US Magazine, donde explicó que llevar el cuerpo directamente a casa permitió a los allegados procesar el impacto de la pérdida y despedirse del patriarca en la privacidad de su hogar y bajo sus propios términos.

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El exvocalista de Black Sabbath e ícono del heavy metal falleció a los 76 años como consecuencia de un paro cardíaco, infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria y las complicaciones derivadas del párkinson. Durante las declaraciones, Kelly reconoció el severo impacto que el deceso provocó en su salud física y mental, calificando este periodo como el año más difícil de su vida y confirmando que continúa en tratamiento terapéutico para afrontar el duelo.

Reconocimiento a los aficionados y un duelo que se extiende

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Asimismo, la artista expresó su profundo agradecimiento hacia los seguidores del músico por las constantes muestras de afecto recibidas tras la noticia, al tiempo que reafirmó el orgullo por las raíces trabajadoras de su padre en Birmingham, ciudad donde creció antes de convertirse en un referente de la música internacional.