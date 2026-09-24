Nasry Asfura y António Guterres debaten medidas contra la corrupción y el cambio climático

24 de septiembre de 2026

El jefe de la ONU, António Guterres, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvieron este miércoles una conversación centrada en la lucha contra la corrupción y el cambio climático.

En el marco de la Semana de Alto Nivel de la LXXXI Asamblea General de la ONU, Guterres recibió a Asfura, quien tiene previsto intervenir esta tarde.

De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina de António Guterres, ambos mandatarios discutieron las prioridades nacionales de Honduras, entre ellas el desarrollo sostenible, el acceso a la salud, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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