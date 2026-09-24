Tensión en Cisjordania: hijo del embajador israelí en EE. UU. gravemente herido tras embestida de vehículo

Un soldado del ejército israelí resultó con heridas de gravedad extrema este miércoles después de que un coche conducido por un palestino embistiera directamente a una patrulla militar que vigilaba las inmediaciones del puesto de control cercano al asentamiento de Beit Horon, en Cisjordania ocupada.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó de forma pública que el reservista lesionado es Neria Leiter, hijo del embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter. El joven militar fue trasladado de emergencia al hospital Shaare Zedek de Jerusalén tras sufrir un traumatismo multisistémico grave, según reportaron los servicios de emergencia de Magen David Adom.

El atacante de origen palestino fue neutralizado a tiros por las fuerzas militares israelíes poco después de consumar la embestida contra la patrulla en la que se encontraban el soldado y un agente policial. El embajador Yechiel Leiter afirmó en sus redes sociales que su hijo seguía sirviendo como reservista, tras haber perdido previamente a su hermano mayor en el conflicto.

Este suceso forma parte de un notable incremento de la violencia en Cisjordania, donde en días recientes se han registrado numerosos ataques armados y atropellos cerca de asentamientos israelíes, dejando varias víctimas mortales y provocando un despliegue operativo de alto nivel en la zona.