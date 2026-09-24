La sociedad civil envía a la UFTF propuestas para reformar el sistema electoral

Este miércoles, distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron de forma oficial ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) un dossier que recoge propuestas de reformas electorales. Este texto nació a partir de encuentros de diálogo, consultas técnicas y la construcción de acuerdos entre diversos sectores.

El documento fue recibido por el Pleno de Comisionados de la UFTF, en el marco del proceso de socialización con instituciones vinculadas al sistema electoral hondureño, con el objetivo de aportar elementos para su análisis y, en su caso, fortalecer el marco normativo electoral.

Durante las jornadas de trabajo, la UFTF participó como observador y aportó insumos técnicos dentro de sus competencias, especialmente en aspectos de financiamiento político, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

En la ceremonia se subrayó la relevancia de sostener espacios de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y las instituciones públicas, con el fin de intercambiar experiencias, detectar oportunidades de mejora y generar insumos técnicos que alimenten el debate sobre las reformas electorales en Honduras.

EL COMUNICADO:

ENTREGA OFICIAL A LA UFTF DE PROPUESTAS DE REFORMAS ELECTORALES

Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2026. – Diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo la entrega formal a la UFTF de un informe que recoge propuestas de reformas electorales, fruto de sesiones de diálogo, análisis técnico y la construcción de consensos entre distintos sectores.

El texto fue aceptado por el Pleno de Comisionados de la UFTF, dentro del proceso de socialización con entidades vinculadas al sistema electoral hondureño, con la finalidad de poner a su disposición los planteamientos centrales surgidos de este ejercicio participativo.

La UFTF acompañó las jornadas como observador, aportando desde sus competencias técnicas, especialmente en lo relativo al financiamiento político, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.

Durante la ceremonia se enfatizó la importancia de fomentar el diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y las instituciones públicas, como mecanismo para intercambiar experiencias, identificar oportunidades de mejora y generar insumos técnicos que contribuyan al análisis del marco normativo electoral.

La entrega de estas propuestas representa una aportación a la discusión sobre las reformas electorales y evidencia la participación de diversos sectores en la construcción de planteamientos orientados a fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales.

La UFTF reiteró su compromiso de seguir contribuyendo, desde sus atribuciones y competencias, a los espacios técnicos de análisis y diálogo, especialmente en lo relativo a la transparencia y la fiscalización del financiamiento político.