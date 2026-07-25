Nasry Asfura: JOH recibirá en Honduras el mismo trato que cualquier hondureño al llegar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, comentó sobre la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández, prevista para este 26 de julio, cuando aterrizará en el país: “JOH será recibido en Honduras como recibimos a todos los Hondureños”.

Por otra parte, se refirió a la cuestión de completar la pavimentación de la carretera denominada “toda la CA-13” y de cerrar el circuito en el departamento de Colón. Asimismo, detalló que la próxima semana se abrirá la oferta económica para la reparación del tramo carretero que conecta La Barca con El Progreso, en Yoro.