Nasry Asfura: JOH recibirá en Honduras el mismo trato que cualquier hondureño al llegar

25 de julio de 2026

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, comentó sobre la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández, prevista para este 26 de julio, cuando aterrizará en el país: “JOH será recibido en Honduras como recibimos a todos los Hondureños”.

Por otra parte, se refirió a la cuestión de completar la pavimentación de la carretera denominada “toda la CA-13” y de cerrar el circuito en el departamento de Colón. Asimismo, detalló que la próxima semana se abrirá la oferta económica para la reparación del tramo carretero que conecta La Barca con El Progreso, en Yoro.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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