Presidente Nasry Asfura se reúne con empresarios del litoral atlántico para impulsar el comercio

Este viernes, en La Ceiba, el mandatario Nasry Asfura encabezó una sesión de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA), empresarios, autoridades y dirigentes de organizaciones productivas, con la finalidad de escuchar sus propuestas y delinear soluciones conjuntas orientadas a impulsar el desarrollo del Litoral Atlántico.

En la reunión se trataron asuntos prioritarios para reforzar la competitividad de la región, entre los que se destacan el suministro de energía eléctrica, el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, el Puerto de Cabotaje de La Ceiba, la mejora de la infraestructura vial y la atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El encuentro ratificó el compromiso del Gobierno del presidente Nasry Asfura de sostener un diálogo continuo con el sector productivo para promover iniciativas que propicien inversión, empleo y mayores oportunidades para las familias del Litoral Atlántico.