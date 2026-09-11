Nasralla reclama al MP tras denuncia: ¿Por qué no investiga la granja de bots de Cerimedo, asesor de Asfura?

El excandidato presidencial Salvador Nasralla llegó este jueves al Ministerio Público para interponer una denuncia y solicitar que se investigue a Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña del presidente Nasry Asfura y actualmente enfrenta acusaciones en Bolivia por los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.

A su llegada, Nasralla afirmó que, en múltiples procesos electorales, se le habría impedido asumir la Presidencia, a pesar de que, según sus afirmaciones, el pueblo hondureño lo habría elegido en tres oportunidades.

“Ya son varias las elecciones en las que al pueblo hondureño se le ha arrebatado el derecho de elegir a un presidente; el pueblo votó por Salvador Nasralla en tres ocasiones y, en las tres, habría habido fraude para impedir que yo llegara a la Presidencia”, afirmó.

Nasralla reclamó abrir una investigación sobre la supuesta utilización de una “granja de bots”, la cual, según sus palabras, habría estado vinculada con Cerimedo durante la campaña electoral.

Además, cuestionó los fondos que presuntamente habría recibido el exasesor y solicitó aclarar cuánto se pagó por sus servicios y cuál fue el monto de los desembolsos efectuados por el Partido Nacional.

El excandidato sostuvo que estos aspectos deben dilucidarse mediante una investigación y que se determine si existieron irregularidades durante el proceso electoral.