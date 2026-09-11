Detienen a ‘El Niño’ en Sabá y confiscan más de 40 envoltorios de droga presunta

11 de septiembre de 2026

Miembros de las Fuerzas Armadas, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, llevaron a cabo una operación en la colonia Las Palmas de Sabá, en Colón, que terminó con la detención de un individuo identificado con el sobrenombre de “El Niño”, supuestamente implicado en el delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, la persona detenida habría estado distribuyendo sustancias ilícitas en ese sector y en colonias cercanas. En el marco del operativo, a él le fueron incautados más de cuarenta envoltorios de aluminio que contenían, presuntamente, piedra crack, junto con una tableta.

El detenido fue requerido conforme a los protocolos legales vigentes y quedará a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente. La FTC-Xatruch informó que proseguirá con las operaciones en el departamento de Colón para combatir las actividades delictivas.

Edwin Rolando Amaya

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