Misterio en Tokio: muerte de una reconocida actriz de cine para adultos

La conmoción rodea la muerte de Hana Kuraki, una actriz japonesa de 25 años dedicada a la industria del cine para adultos, cuyo cadáver fue encontrado en un departamento ubicado en Kabukicho, uno de los barrios más transitados de Tokio.

El hallazgo, realizado por una allegada en una propiedad vinculada a su expareja, ha encendido las alarmas tras revelarse que la joven había denunciado graves episodios de violencia doméstica, robos y amenazas antes de su fallecimiento.

Aunque las primeras indagaciones apuntaron a un presunto suicidio, las autoridades policiales de Tokio no han confirmado oficialmente la causa exacta del deceso. Sin embargo, el caso ha cobrado relevancia mediática tras salir a la luz las acusaciones previas planteadas por la actriz contra su expareja, Shota Taira (29), un ex-idol y anfitrión de clubes nocturnos.

Un historial de agresiones y secuelas físicas

Según los reportes, Kuraki dejó escritos en los que detallaba el acoso y los abusos sufridos durante y después de su relación con Taira. Entre los incidentes más graves destaca un episodio ocurrido en junio pasado, cuando el sujeto habría ingresado a su vivienda para sustraer objetos personales y teléfonos móviles. Al intentar impedirlo, Taira aceleró su vehículo, arrastrando a la joven por el pavimento y provocándole severas fracturas en el rostro y la mandíbula.

A raíz de dicho ataque, la actriz comunicó a sus seguidores que pausaría temporalmente su carrera profesional aduciendo públicamente haber sufrido un “accidente de tránsito”, ocultando en ese momento la agresión por temor a represalias y al impacto en su trabajo.

Presiones y represalias

Las investigaciones también indican que Kuraki intentó llevar el caso por las vías legales, sufriendo presiones y presuntas amenazas por parte del entorno familiar de Taira para forzar un acuerdo extrajudicial. Aunque la joven terminó cediendo por miedo a ver afectada su carrera en la productora S1, denunció posteriormente que los compromisos pactados no fueron cumplidos.

La policía de Tokio mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe responsabilidad penal vinculada a los antecedentes de violencia reportados.