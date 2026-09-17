Motagua disputará la Champions Cup tras resistir en El Salvador y avanza a las Semifinales de la Copa Centroamericana

El Motagua logró avanzar a las Semifinales de Copa Centroamericana 2026 tras empatar 0-0 en El Salvador frente al Alianza FC en la vuelta de los Cuartos de Final, resultado que mantiene la ventaja obtenida en la ida, cuando las águilas se impusieron 3-0 en casa del cuadro cuscatleco.

Lo que debes saber: Todo quedó resuelto en los 90 minutos iniciales

La lluvia fue intensa, pero el marcador no se movió

Todo se resolvió en los primeros 90′

El choque, celebrado la noche del miércoles 16 de septiembre en suelo cuscatleco, permitió al conjunto hondureño conservar la renta obtenida en la eliminatoria y situarse entre los cuatro mejores del torneo regional.

El encuentro inició con gran intensidad desde los compases iniciales. Tan solo en el minuto 2, el volante azul Óscar Padilla Discua envió un centro peligroso al área que el delantero uruguayo Rodrigo De Olivera no supo rematar con precisión, desperdiciando la primera ocasión manifiesta de la noche para el Motagua.

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La réplica del cuadro local no tardó en llegar, y en el coloso salvadoreño dejó clara su intención. En el minuto 9, Matías Mier conectó un remate de cabeza completamente solo en el área, pero no encontró la ruta correcta para abrir el marcador.

Posteriormente, al 22′, el propio Mier volvió a tener en sus pies la opción de poner en ventaja a los aliancistas, pero definió sin suficiente fuerza ante el control del guardameta Luis Ortíz.

Intensa lluvia, pero no de goles

Con el transcurso de los minutos, una intensa lluvia se apoderó del terreno de juego, haciendo el trámite del partido mucho más disputado e intenso en cada sector de la cancha. Pese a que los locales insistieron con disparos de Mier y aproximaciones constantes, el arquero del azul profundo comenzó a vestirse de figura al neutralizar cualquier intento de peligro antes del descanso.

Para la parte complementaria, las condiciones climatológicas mejoraron y la lluvia cesó, lo que disminuyó el ritmo vertiginoso que se había visto en la primera mitad. Alianza intentó volcarse al ataque en busca del gol que igualara el global, pero Motagua mostró un bloque defensivo sólido y ordenado que impidió cualquier daño en su portería durante el resto del encuentro.

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Al final, las redes no se mecieron y el encuentro finalizó empatado, ante un estadio que no se llenó. Al parecer, los salvadoreños eran conscientes de lo complejo de remontar un marcador adverso de tal magnitud.

Con este resultado de empate sin goles, el ciclón azul no solo aseguró su lugar en la antesala de la gran final, donde esperará al vencedor de la llave entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Deportivo Marathón (2-2), sino que también garantizó su boleto de clasificación para disputar la Concacaf Copa de Campeones 2027.