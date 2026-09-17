Australia construyó dos veces el buque insignia de la armada española y hoy es el barco de guerra más grande de toda su flota

El destino naval tiene sus ironías: un buque concebido en España encontró en Australia el espejo perfecto para multiplicarse. En esa travesía, la cooperación técnica se convirtió en relato de Estado, y el resultado es una plataforma anfibia y aérea tan versátil como ambiciosa. “Cuando el diseño es bueno, el océano se encarga del marketing”, dicen con media sonrisa algunos marinos, aludiendo a una nave que combina proyección, ayuda humanitaria y una dosis de innovación inusual.

Un diseño español que cruzó hemisferios

Nacido en los astilleros de Navantia, el concepto de portaeronaves anfibio apostó por la modularidad desde el primer plano. Su idea matriz fue clara: un buque capaz de mover tropas, vehículos y aeronaves con la misma soltura, sin renunciar a un hospital de campaña ni a la logística de un pequeño puerto flotante. “Es un portahelicópteros con alma de anfibio”, resumen a bordo, subrayando una filosofía de empleo que favorece la polivalencia y la respuesta rápida.

La arquitectura integra un dique inundable para lanchas de desembarco, amplias cubiertas para vehículos y una pista continua para operar aeronaves. Con ello, se consigue una herramienta de proyección que sirve tanto para misiones de combate como para asistencia en catástrofes, entrenamientos combinados y presencia naval prolongada.

De Ferrol a Melbourne: cooperación industrial

El éxito exportador llevó el diseño al otro lado del mundo, donde Australia encargó dos unidades gemelas basadas en la misma plataforma. Parte de los bloques se construyeron en España y se completaron en Australia, en un proceso que dejó transferencia de conocimiento, estandarización de procesos y una red industrial más robusta. “El acero viaja mejor cuando lo acompañan ideas”, se escucha en pasillos técnicos, reflejando una colaboración con beneficios de ida y vuelta.

Para la Marina australiana, estas naves representaron un salto de escala y de doctrina, consolidando la capacidad de proyectar fuerzas y asistir a sus aliados en un entorno marítimo inmenso. Para España, validaron un diseño propio en un mercado exigente, abriendo puertas y afinando la ingeniería de futuras plataformas.

Qué lo hace tan grande

Desplazamiento a plena carga de alrededor de 27.000 toneladas, con una eslora próxima a 231 metros.

toneladas, con una eslora próxima a metros. Cubierta de vuelo continua con espacio para múltiples helicópteros y, en la versión española, operación de aviones STOVL .

y, en la versión española, operación de aviones . Dique inundable para lanchas de desembarco y vehículos anfibios de alta capacidad .

. Espacios de carga para vehículos pesados y material, con amplios talleres y rampas internas.

internas. Hospital embarcado con quirófanos y UCI, pensado para misiones de ayuda y evacuación médica.

Ala aérea y proyección anfibia

La marina española opera aviones AV-8B y una panoplia de helicópteros de transporte, guerra antisubmarina y asalto, aprovechando la rampa de ski‑jump de la proa para despegues de corto recorrido. Esa decisión de diseño, enfocada a la aviación de reacción STOVL, amplía la paleta de misiones e incrementa la disuasión.

En Australia, las unidades hermanas priorizan el empleo de helicópteros y suprimen la rampa, con una configuración más centrada en el asalto anfibio puro y en las operaciones conjuntas. Sin embargo, el parentesco técnico se reconoce de un vistazo: hangares generosos, ascensores potentes y un dique capaz de poner en playa tropas, vehículos y suministros a gran ritmo. “La cubierta es un espacio táctico, no solo físico”, señalan sus dotaciones, recordando que la aviación embarcada multiplica el alcance de cualquier plan.

Más allá del combate: ayuda y diplomacia naval

Una nave así es también una herramienta de Estado, diseñada para tender la mano tras un ciclón o un gran terremoto. El hospital, las plantas de agua, la capacidad de carga y la autonomía hacen posible llevar médicos, ingenieros y víveres a zonas aisladas. La imagen de helicópteros descargando material sobre poblaciones arrasadas se repite, y con ella la idea de una “diplomacia de proa” eficaz y tangible.

En ejercicios internacionales, su silueta ofrece un punto de reunión conjunto, donde fuerzas de tierra, mar y aire ensayan ese lenguaje común que salva minutos en una crisis real. El buque se convierte en aula, almacén, puerto móvil y pista, todo al mismo tiempo.

Ecos regionales y futuro

El éxito del concepto inspiró otras adaptaciones en el Mediterráneo y más allá, confirmando que la combinación de dique y cubierta de vuelo tiene un presente muy competitivo. En España, el debate sobre el relevo de la aviación embarcada y la modernización de sistemas mantiene vivo el pulso tecnológico, con la vista puesta en décadas de servicio y en la sostenibilidad del ciclo de vida.

“Los océanos premian a los diseños que resuelven varios problemas a la vez”, se escucha a menudo. Y pocas plataformas encarnan mejor esa máxima que este gran buque de proyección, cuya historia demuestra que la ingeniería, cuando dialoga entre países, rinde frutos dobles: fortalece capacidades y teje alianzas que perduran sobre el mar.