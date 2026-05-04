Ministro advierte que el uso de plantas diésel incrementaría la tarifa eléctrica en Honduras

4 de mayo de 2026

El responsable de la Secretaría de Energía, Eduardo Oviedo, sostiene que estamos a punto de recurrir a plantas de Diesel, las cuales resultan más onerosas para generar energía. El funcionario advirtió que esa medida, sin lugar a dudas, elevaría la factura eléctrica de los hondureños.

Con respecto a los apagones, Oviedo ratifica que se están llevando a cabo interrupciones de suministro en ciertos sistemas de potencia de la empresa estatal durante las horas de mayor demanda, y advierte que la posibilidad de racionamientos existe.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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