Ministro advierte que el uso de plantas diésel incrementaría la tarifa eléctrica en Honduras

El responsable de la Secretaría de Energía, Eduardo Oviedo, sostiene que estamos a punto de recurrir a plantas de Diesel, las cuales resultan más onerosas para generar energía. El funcionario advirtió que esa medida, sin lugar a dudas, elevaría la factura eléctrica de los hondureños.

Con respecto a los apagones, Oviedo ratifica que se están llevando a cabo interrupciones de suministro en ciertos sistemas de potencia de la empresa estatal durante las horas de mayor demanda, y advierte que la posibilidad de racionamientos existe.