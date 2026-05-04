Paradigma: cómo cambian las preferencias ante las futuras candidaturas políticas en Honduras

La firma de sondeos Paradigma dio a conocer los resultados del estudio #113, en el cual se preguntó a la ciudadanía qué figura emergente dentro de los partidos políticos del país consideran con mayor capacidad para asumir liderazgos en el porvenir. La encuesta refleja un panorama en constante movimiento, con tendencias ya definidas en ciertos ámbitos, pero con elevados niveles de indecisión en otros sitios.

En el Partido Liberal, la preferencia se inclina principalmente hacia Eduardo Maldonado, quien encabeza la medición interna como la figura con mayor respaldo ciudadano dentro de esta fuerza política. Por detrás se ubican otros nombres, como Salvador Nasralla y Jorge Cálix, que también integran el escenario liberal, aunque con menor grado de apoyo en este sondeo.

En el Partido Nacional, el estudio señala una ventaja para Tomás Zambrano, aunque acompasada por un elevado porcentaje de personas que no saben o no responden, mientras que en el Partido Libre predomina la incertidumbre, ya que la mayoría de los encuestados no define un liderazgo claro. En conjunto, la investigación dibuja un reajuste en las percepciones políticas del país, donde ciertas figuras comienzan a destacarse, pero el marco general sigue sin definirse por completo.