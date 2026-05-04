Detienen a 21 israelíes por plan para sacrificar una cabra en la Pascua judía

Las fuerzas de seguridad de Israel detuvieron a 21 ciudadanos israelíes que tenían la intención de realizar el sacrificio por Pésaj (Pascua judía) consistentes en una cabra dentro del recinto de la Explanada de las Mezquitas, donde se ubica la Mezquita de Al Aqsa (el tercer lugar más sagrado para los fieles musulmanes), según un comunicado difundido este domingo.

«Un grupo de alborotadores llegó a una de las puertas (del complejo de Al Aqsa) e intentó entrar por la fuerza para introducir una cabra en el mismo», indicó la Policía israelí en su nota. Los agentes impidieron el acceso a los sospechosos, bloquearon su paso y los detuvieron para ser llevados ante un juzgado de paz para una audiencia, donde fueron puestos en libertad.

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Monte del Templo

Al Aqsa, denominada por el judaísmo como el Monte del Templo, su lugar más sagrado, se ha convertido en objetivo habitual de visitas y provocaciones de políticos israelíes de extrema derecha y de colonos judíos que irrumpen en el recinto y realizan rituales religiosos bajo la protección de las autoridades israelíes.

Conforme al statu quo del recinto, los judíos y los no musulmanes en general pueden visitar el sitio durante ciertas horas, pero no se les debe permitir rezar ni exhibir símbolos religiosos, algo que en la práctica se incumple de forma constante, generando imágenes de tensión.

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