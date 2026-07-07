Minions y Monstruos vencen a Toy Story 5 y encabezan la taquilla

La película animada “Minions & Monsters” se llevó la cima de la taquilla en Norteamérica durante el fin de semana festivo, adelantando a “Toy Story 5”, que ocupó la segunda posición. La producción de Illumination logró recaudar alrededor de 36,4 millones de dólares, según proyecciones del sector, afianzándose como el estreno más visto del periodo.

Este largometraje, integrado a la conocida saga “Despicable Me”, contó con un lanzamiento táctico anterior al 4 de julio, lo que potenció su desempeño en los cines. En sus primeros cinco días en cartelera, la película sumó más de 60 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y a nivel mundial ya superó los 160 millones.

Durante el mismo lapso, “Toy Story 5” mostró un rendimiento sólido al reportar cerca de 31 millones de dólares, aunque no alcanzó para retener la primera posición. No obstante, la película de Pixar continúa registrando una cifra global sólida tras varias semanas en cartelera.

El resto de la taquilla del fin de semana se completó con estrenos como “Young Washington” en tercer lugar y “Supergirl” descendiendo al cuarto puesto tras una fuerte caída en su rendimiento. El comportamiento general refleja un verano competitivo en la cartelera cinematográfica, con varias producciones luchando por el público.