El alcalde del municipio de El Progreso, Alexander López Orellana, ha dirigido una contundente advertencia a los habitantes y taxistas progreseños que desde la semana pasada participan en protestas, denunciando un incremento de hasta un 300 % en la tasa vehicular.

López Orellana dejó claro que el diálogo está abierto, aunque añadió que el Congreso Nacional aprobó la Ley Antiterrorismo, advirtiendo que quien dañe la empresa pública o los bienes del pueblo podría enfrentar la acción de las autoridades.