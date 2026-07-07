México queda eliminado del Mundial 2026 tras derrota 2-3 frente a Inglaterra

La selección de Inglaterra dejó fuera a México en los octavos de final del Mundial 2026, tras un encuentro de alto voltaje en el Estadio Azteca.

Jude Bellingham anotó un doblete en menos de dos minutos, aprovechando las desatenciones en la defensa mexicana, mientras que Harry Kane convirtió el tercero desde el punto penal.

La selección mexicana respondió con un gol de Julián Quiñones antes del descanso y empató en la segunda mitad gracias a un penal ejecutado con precisión por Jiménez, pero no fue suficiente para doblegar la resistencia inglesa.

La segunda mitad estuvo marcada por momentos de gran tensión, incluida la expulsión de Quansah, que dejó a los Tres Leones con diez jugadores. A pesar de la superioridad numérica y de volcarse con todo al ataque, el Tri no consiguió aprovechar sus ocasiones y chocó repetidamente contra la muralla de Pickford.