Miles de personas recorren las calles de Dublín para protestar contra la visita de Trump

Más de 10,000 personas caminaron este sábado por las calles del corazón de Dublín para manifestarse contra la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a la isla este fin de semana, y para defender la neutralidad militar histórica de Irlanda.

La marcha, con un trasfondo antimilitarista y bajo el lema ‘Trump, no eres bienvenido’, fue organizada por colectivos como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL) y el Movimiento Irlandés Contra la Guerra, y reunió a formaciones políticas como el Partido Laborista Irlandés y a la izquierda Sinn Féin —antiguo brazo político del IRA— y People Before Profit (El Pueblo Antes que el Lucro).

Los asistentes partieron temprano en la tarde desde el llamado Jardín del Recuerdo, homenaje a los irlandeses caídos en distintos conflictos, rumbo al centro de Dublín y, posteriormente, hasta la sede de la Asamblea irlandesa (Dáil), proferiendo consignas contrarias al presidente estadounidense y también dirigidas a las autoridades del país por haber autorizado su visita.

El presidente estadounidense llegó este sábado a Irlanda para una visita informal de dos días a la isla. A lo largo de la mañana se ha reunido en Dublín con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, y el ‘taoiseach’ (primer ministro irlandés), Micheál Martin, antes de asistir al Abierto de Irlanda de golf en uno de sus complejos en Doonbeg (oeste irlandés).

«La gente grita, alto y claro, Donald Trump no es bienvenido aquí», decían unos. Otros usaron sus voces para decir que, en vez de en la isla irlandesa, debería estar en un tribunal, entre rejas o para denunciar que es «cómplice de genocidio» en Gaza.

Entre los asistentes abundaban las banderas y las ‘kuffiyas’ (pañuelos) de Palestina, incluso por encima de las de Irlanda. Otros llevaban muñecos hinchables de Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, e incluso ha aparecido una estatua satírica del presidente saliendo de una papelera, con una cáscara de plátano en la cabeza.