Ilia Topuria y su equipo se enfocan en la revancha contra Justin Gaethje

Ya casi se cumplen tres meses desde la espectacular pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca, y aún no se sabe ni cuándo ni contra quién volverá El Matador a la jaula.

Es indudable que el hispanogeorgiano ha ido acumulando méritos a lo largo de su trayectoria para que la UFC le otorgue una revancha ante The Highlight tras su primera derrota profesional, algo que el actual campeón ha rechazado en numerosas ocasiones. No obstante, pese a esa negativa del estadounidense, podría volver a producirse un nuevo cara a cara entre ambos.

Según Jon Anik, uno de los principales comentaristas de la compañía que dirige Dana White, el combate podría estar gestándose: “Creo que existen conversaciones internas para intentar organizar una revancha entre Gaethje y Topuria”.