Desfiles escolares en Honduras: el orgullo catracho en imágenes (Galería)

El sentimiento de orgullo por Honduras se percibe en cada rincón del país. En la jornada del 12 de septiembre, estudiantes de diversas instituciones educativas salieron a las calles para vivir de primera mano los desfiles patrios de siempre, llenando las ciudades principales de color, música y un fervor característico de la nación catracha.

En Tegucigalpa, El Progreso, Siguatepéque, Catacamas y La Ceiba, y en otros municipios, las arterias se pintaron de azul y blanco para rendir homenaje a Honduras.

Explora en esta galería algunos de los instantes que dejaron los desfiles estudiantiles en diversos rincones del territorio nacional.

Siguatepéque

La Ceiba

El Progreso

Catacamas

Catacamas