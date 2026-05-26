Milagro Flores revela la posible cirugía que podría realizarse en una parte de su cuerpo

Milagro Flores ha dejado asombrados a muchos al confesar que no descarta someterse a otra intervención de estética en un futuro, concretamente en la zona de las costillas.

La presentadora comentó que, si contara con los recursos necesarios, estaría interesada en realizarse este procedimiento, ya que ha estado investigando sobre el tema. “Me he metido al tramite de la cirugía esa de quitarse las costillas, si duele mucho, cuánto cuesta y cuánto es el tiempo de recuperación. Yo andaba metichando, si yo tuviera el pisto me las quito“, dijo durante un live en el TikTok de la revista Qué Viva la Vida.

Sus declaraciones han generado diversas reacciones, ya que deja abierta la posibilidad de una nueva “tuneada”, aunque por ahora no ha confirmado nada de manera oficial.

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