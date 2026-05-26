Ana Paola Hall arremete contra Ochoa tras denunciar que un líder de un partido político daba instrucciones a un consejero: se excedieron los límites

26 de mayo de 2026

La consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, respondió con firmeza a las declaraciones y señalamientos que surgieron en el ámbito político, asegurando que ya no tolerará que un dirigente de un partido político “dé instrucciones a un consejero”, y que este tipo de prácticas “han sobrepasado los límites”.

Hall enfatizó que la independencia de los órganos electorales debe respetarse, subrayando que ningún actor político debe interferir en las decisiones técnicas o administrativas del ente electoral.

Edwin Rolando Amaya

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