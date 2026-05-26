Motagua conquista su vigésimo título nacional tras vencer a Marathón en penales

Cierre de una contienda tensa en el estadio Nacional. Motagua y Marathón terminaron 0-0 tras los 90 minutos. Un encuentro que fue, sin lugar a dudas, áspero y difícil de digerir, en el que las Águilas padecieron mucho más y no solo por lo que hicieron los jugadores, sino también por las miles de almas motagüenses presentes.

Los primeros 45 minutos mostraron dominio de Motagua, con Rougier tapando cada intento. Remates de cabeza, tiros bajos y un potente zapatazo de Padilla Discua, pero todo terminó sin que nadie lograra perforar la red.

En la segunda mitad le anularon un gol a Oscar Padilla Discua por posición adelantada. Sin duda, el héroe verdolaga fue Jonathan Rougier, quien realizó varias atajadas decisivas.

El encuentro se fue a la prórroga sin que aparecieran goles. El público sufría viendo cómo se agotaba el tiempo. Y, de pronto, llegaron los penales.

Rubilio Castillo falló el primero y ahí murió Marathón; los Azules convirtieron cuatro lanzamientos, a cargo de Droopy, John Clever, Andy Hernández y Clever Portillo, quien selló la victoria definitiva.