Milagro Flores lanza su tema «Sigo Aquí» y ya supera las 33 mil vistas en YouTube

La presentadora de HCH, Milagro Flores, continúa maravillando a su audiencia con una nueva faceta artística tras la publicación de su sencillo “Sigo Aquí”, tema que ya suma más de 33 mil reproducciones en YouTube, evidenciando el respaldo de sus seguidores.

Durante la presentación de su nuevo tema, Milagro explicó que la canción nació desde el corazón, asegurando que cada palabra tiene un significado especial para ella. Además, confesó que este representa su primer éxito como solista, un proyecto que siempre soñó compartir con su audiencia.

“Siempre pensé que el día en que lanzara una canción en solitario iba a ser algo que le aportara a la gente, que motivara a las personas, a mi fandom, a mi audiencia y a mi team”, manifestó la carismática presentadora.

Pero eso no es todo. La hondureña también adelantó que esto es apenas el inicio de su carrera musical y reveló que próximamente llegarán nuevos temas junto a artistas internacionales, por lo que invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a las sorpresas que está preparando.

Con esta entrega, Milagro Flores deja claro que continúa apostando por la música y que “Sigo Aquí” busca convertirse en un mensaje de inspiración y fortaleza para todos sus fanáticos.