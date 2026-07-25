Fallece Miguel Antonio Mathews Hinds, exjugador de la selección hondureña, duelo en el fútbol nacional

El balompié hondureño atraviesa un periodo de duelo tras hacerse pública la sensible pérdida de Miguel Antonio Mathews Hinds (también conocido deportivamente como Miguel Antonio Mathews Sargent o popularmente conocido como “Hino” Mathews), una figura histórica de la Liga Nacional y exjugador de la Bicolor.

Lo que debes saber: Pérdida súbita

Éxito que trascendió fronteras

Pérdida súbita

El exdelantero falleció a los 66 años tras sufrir un paro cardíaco repentino y fulminante, justamente cuando era trasladado de emergencia hacia una clínica privada en la ciudad de San Pedro Sula.

Nacido a finales de la década de 1950 (cerca de cumplir 67 años), Mathews demostró desde muy joven sus cualidades como un atacante técnico y certero frente al marco. Su formación deportiva y su arraigo en las canchas de la zona norte lo condujeron a forjar una trayectoria profesional brillante que se extendió durante las décadas de 1980 y principios de 1990, dejando un grato recuerdo en la fanaticada deportiva del país.

Su paso ilustre por la Liga Nacional comenzó en la temporada 1980-81 vistiendo la camiseta del Real España, club donde vivió sus mejores momentos futbolísticos y se consolidó como referente del sector ofensivo hasta la campaña 1987-88.

Con la “Máquina Aurinegra”, Mathews consiguió la gloria deportiva al coronarse campeón nacional en el histórico torneo de 1980, título que se suma a un palmarés repleto de grandes actuaciones y anotaciones memorables en los clásicos del balompié hondureño.

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Posteriormente, llevó los colores del Motagua entre las temporadas 1988-89 y 1990-91, para finalmente cerrar su exitosa trayectoria en las filas del Platense en el torneo 1991-92.

Exitoso hasta fuera de las fronteras

Además de su amplia trayectoria en el fútbol local, su jerarquía de goleador traspasó fronteras al desempeñarse como legionario en el fútbol de El Salvador, destacando en instituciones de peso internacional como el Alianza Fútbol Club.

Gracias a su destreza técnica y al alto nivel competitivo que mostró, “Hino” Mathews tuvo el honor de defender la camiseta de la Selección Nacional de Honduras en diversas convocatorias internacionales. Su desempeño con la Bicolor terminó por afianzarlo como un delantero respetado por las defensas rivales y muy querido por los aficionados hondureños de la era dorada de los años ochenta.

Tras retirarse del profesionalismo, el exfutbolista dejó un legado de entrega, caballerosidad deportiva y tres hijos que hoy lloran su repentina partida. Diversas figuras de la prensa deportiva, excompañeros de equipo y directivos del fútbol nacional han manifestado sus condolencias a la familia doliente, recordando la calidad humana y el enorme talento futbolístico que caracterizó en vida al recordado artillero.

Los restos mortales de Miguel Antonio Mathews Hinds están siendo velados por sus familiares, amigos e íconos del deporte nacional en la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula. La comunidad deportiva y los seguidores de la “Máquina”, el “Ciclón” y el “Tiburón” se preparan para darle el último adiós a una leyenda que dejó una huella imborrable en la historia del deporte de Honduras.