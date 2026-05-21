Un violento enfrentamiento entre policías y pandilleros dejó a un oficial herido en la colonia Ebenezer de Chamelecón, ubicada en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Por ahora, no se han reportado detenciones.
Miembros de la Pandilla 18 se enfrentan a la Policía Nacional en SPS y dejan al menos un herido
21 de mayo de 2026
Edwin Rolando Amaya
Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.