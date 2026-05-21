Felipe VI presenta a España como socio fiable en Canadá ante aguas turbulentas

Felipe VI mostró este miércoles en Canadá a España como un colaborador seguro en una coyuntura de «gran incertidumbre y aguas agitadas», al entender que ambos Estados defienden un comercio e inversión fundamentados en normas y mantienen un firme compromiso con el multilateralismo.

En la segunda jornada de su visita oficial a Canadá, el monarca presidió, en el MaRS Centre de Toronto, la metrópoli financiera del país, una relevante reunión con la participación de 200 empresas de las dos naciones, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y por los ministros de IA e Innovación Digital de Canadá, Evan Solomon, y de Comercio, Stephen Crawford.

Frente a los empresarios presentes en el acto, el jefe de estado subrayó que, en las circunstancias actuales, hacen falta «anclas sólidas» y aseguró que Canadá «puede contar» con España.

El mensaje de Felipe VI durante su visita a Canadá

«Necesitamos puntos de apoyo firmes. Las alianzas son esos apoyos, por lo que las alianzas fiables resultan más relevantes que nunca para navegar con seguridad y en buena compañía», afirmó el monarca.

En este marco recordó las palabras del primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien se reunió ayer en Ottawa, sobre la búsqueda de socios fiables: «Y puedo afirmar con certeza que España se enorgullece de figurar entre ellos», subrayó el jefe del Estado.