“Michael” rompe récords de taquilla y se consolida como el biopic musical más exitoso en su estreno

El tan esperado biopic dedicado al Rey del Pop ha dejado una huella decisiva en la historia del cine. “Michael”, cinta inspirada en la trayectoria de Michael Jackson, inauguró su recorrido con un estreno sin precedentes, superando a filmes emblemáticos tanto del ámbito musical como biográfico.

Un estreno que hace historia en la taquilla mundial

Durante su fin de semana de estreno en cartelera, la película logró recaudar 314 millones de dólares a nivel mundial. De esa cifra, 217 millones procedieron de mercados extranjeros y 97 millones provinieron de Estados Unidos.

Esas cifras no solo sitúan al filme como el estreno más destacado entre los biopics musicales, sino que también la erigen como uno de los lanzamientos más potentes del año en la industria cinematográfica.

Supera a Bohemian Rhapsody y rompe récords previos

El éxito de “Michael” deja atrás a producciones emblemáticas como Bohemian Rhapsody, que en su estreno reunió 51 millones de dólares en el mercado estadounidense y, en conjunto, superó los 900 millones a nivel global.

Además, el nuevo biopic duplicó con creces el récord que ostentaba Straight Outta Compton, cuyo debut en Estados Unidos fue de 60 millones de dólares. Este hito marca un cambio en la forma en que el público responde a las historias musicales llevadas a la pantalla grande.

Una producción ambiciosa respaldada por grandes estudios

La película contó con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, posicionándose como una de las producciones más costosas dentro del género biográfico.

El proyecto recibió financiación de Lionsgate y Universal Pictures, siendo esta última la encargada de la distribución internacional. Además, tuvo la participación directa del patrimonio del artista, lo que aportó un alto nivel de autenticidad a la historia.

Dirección y equipo creativo de alto nivel

“Michael” fue dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, dos nombres reconocidos en la industria. El proyecto también contó con el respaldo de varios miembros de la familia de Michael Jackson, reforzando su enfoque biográfico y emocional.

El impacto del legado de Michael Jackson en el cine

El éxito rotundo de “Michael” demuestra que el legado de Michael Jackson sigue más vigente que nunca. Su influencia en la música, la cultura pop y ahora en el cine continúa atrayendo a nuevas generaciones.

Este debut histórico no solo redefine el potencial de los biopics musicales en taquilla, sino que también abre la puerta a futuras producciones de gran escala centradas en figuras icónicas de la música.