A tres días de abrirse la convocatoria, solo ocho candidatos se inscriben para los cargos del CNE y el TJE

A los tres días de haber abierto la convocatoria, al menos ocho profesionales se han autopostulado ante el Congreso Nacional para aspirar a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La información fue ratificada por el diputado liberal y miembro de la comisión evaluadora, Fernando Castro, quien brindó detalles sobre el avance del proceso.

Según el último informe recibido por la comisión, cuatro de los aspirantes buscan integrar el TJE, mientras que otros cuatro han dirigido su postulación al CNE.

“Después de tres días de apertura, la comisión ha registrado únicamente cuatro candidaturas para el TJE y otras cuatro para el CNE”, afirmó el legislador, al tiempo que exhortó a más profesionales a presentar sus documentos ante la Secretaría del Legislativo.

Castro explicó que el periodo de recepción de candidaturas finalizará el domingo, momento en el que se dará paso a la revisión de los expedientes presentados.

Posteriormente, en caso de detectarse inconsistencias, los aspirantes serán notificados para subsanar la documentación en un plazo adicional que se extenderá hasta el martes de la próxima semana.