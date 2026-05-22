México y EE. UU. sellan cooperación respetuosa tras encuentro entre Sheinbaum y Mullin

La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional al titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y con él pactaron proseguir la cooperación bilateral “dentro de un marco de respeto mutuo” ante las tensiones recientes derivadas de las insistentes presiones de Washington para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos recibido en el Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Hemos convenido en continuar la cooperación conjunta dentro del marco de respeto mutuo entre nuestras naciones”, dejó escrito la jefa de gobierno en un breve mensaje publicado en sus redes.

Fricción entre Estados Unidos y México

La gira de Mullin, que asumió el cargo hace menos de dos meses, constituye la primera visita de un integrante del gabinete presidencial de Donald Trump a México en 2026; y se enmarca dentro de un contexto posterior a la visita realizada en septiembre del año anterior por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Antes del encuentro, la mandataria había dejado claro que la visita serviría para fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre ambas naciones, al mismo tiempo que subrayó que cualquier mecanismo de cooperación debe respetar la soberanía de México.

Las expectativas de un posible encuentro con la jefa de Estado mexicana se incrementaron en los días previos, en un marco de presión creciente desde Washington hacia el Gobierno mexicano para endurecer la lucha contra el narcotráfico, y a la luz de antecedentes como la visita de Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, el año anterior.