La Secretaría de Seguridad destituye a mandos de Dipampco tras operativo ilegal en Corinto

22 de mayo de 2026

La Secretaría de Seguridad informó la suspensión de manera inmediata del director, del subdirector y del jefe de operaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), debido a las operaciones irregulares que se realizaron en Corinto, Cortés, en las que perdieron la vida seis agentes policiales.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.

Edwin Rolando Amaya

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