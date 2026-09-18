Messi y Garber, de la MLS, protagonizan tenso cruce de palabras

El festejo de Inter Miami tras conquistar la Campeones Cup se vio ensombrecido por un incidente que, durante unos minutos, modificó el ambiente de júbilo. Lionel Messi protagonizó un cruce con Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia de entrega tras la victoria 2-0 frente a Cruz Azul; una secuencia que las cámaras capturaron tanto antes como después de la foto oficial con el trofeo.

El episodio tuvo lugar en el Nu Stadium de Miami, cuando el equipo de Florida recibió el trofeo. Messi, quien suma ya 48 títulos a lo largo de su trayectoria, fue una de las figuras destacadas de la final: abrió el marcador a los 24 minutos con un remate de cabeza tras un centro de Luis Suárez, y dio la asistencia para el segundo tanto, obra de Casemiro, que llegó al minuto 81.

La felicidad de Messi por otro logro con el club convivió con un gesto de descontento que no pasó inadvertido. Las imágenes muestran a Garber acercándose a Messi sobre el césped. El capitán de Inter Miami responde con gestos de manos y una expresión tensa, antes de apartarse para reunirse con sus compatriotas y compañeros de equipo.