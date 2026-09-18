Donald Trump acusa a Irán de ser el país más malvado del mundo

En una intervención mediática contundente concedida a la cadena ABC11 News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura crítica contra el gobierno de la República Islámica de Irán, al calificarlo abiertamente como la nación con la visión más hostil e influyente a escala global en estos momentos.

“Sea como se observe el mundo, Irán es, en este instante, el país más malvado del planeta”, afirmó categóricamente el mandatario estadounidense durante la entrevista. Trump sostuvo además que esta percepción internacional hacia el régimen de Teherán no es un fenómeno reciente, sino una constante geopolítica que se ha mantenido “desde hace mucho tiempo”.

Estas declaraciones elevan la intensidad del discurso diplomático de Washington respecto al papel de Irán en los conflictos de Medio Oriente y el plano internacional, reafirmando una retórica de máxima firmeza en la política exterior estadounidense.