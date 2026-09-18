Donald Trump acusa a Irán de ser el país más malvado del mundo

18 de septiembre de 2026

En una intervención mediática contundente concedida a la cadena ABC11 News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura crítica contra el gobierno de la República Islámica de Irán, al calificarlo abiertamente como la nación con la visión más hostil e influyente a escala global en estos momentos.

“Sea como se observe el mundo, Irán es, en este instante, el país más malvado del planeta”, afirmó categóricamente el mandatario estadounidense durante la entrevista. Trump sostuvo además que esta percepción internacional hacia el régimen de Teherán no es un fenómeno reciente, sino una constante geopolítica que se ha mantenido “desde hace mucho tiempo”.

Estas declaraciones elevan la intensidad del discurso diplomático de Washington respecto al papel de Irán en los conflictos de Medio Oriente y el plano internacional, reafirmando una retórica de máxima firmeza en la política exterior estadounidense.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Messi y Garber, de la MLS, protagonizan tenso cruce de palabras

El A-37 que Estados Unidos diseñó para Vietnam sigue siendo el avión de ataque de Honduras y El Salvador casi 60 años después

El A-37 que Estados Unidos diseñó para Vietnam sigue siendo el avión de ataque de Honduras y El Salvador casi 60 años después