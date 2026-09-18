La defensa sostiene que Roosevelt no ha incumplido las medidas impuestas por el juez

La defensa del periodista Roosevelt Hernández afirmó que su representado no ha incumplido las medidas judiciales dictadas en el marco del proceso en curso, luego de que volviera a referirse a cuatro periodistas como “sicarios de la comunicación”.

El abogado Darwin García, defensor de Hernández, afirmó que su cliente ha acatado las órdenes dictadas por el juez y negó que sus declaraciones recientes constituyan una infracción a esas medidas.

“En ningún momento ha incumplido una de las medidas impuestas en relación con este proceso que se le está siguiendo”, comentó García.

Respecto a la posible extensión de las medidas, el letrado indicó que “eso ya no procede”, al entender que no hay fundamento para ampliar las disposiciones impuestas a su defendido.