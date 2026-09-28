Meerdink firma un doblete y Países Bajos vence 1-2 a Serbia, primera victoria de la era Xavi Hernández

28 de septiembre de 2026

La selección neerlandesa logró su primer triunfo bajo la dirección de Xavi Hernández, el técnico español al frente, al imponerse 1-2 como visitante ante Serbia, afianzando un inicio alentador con cuatro puntos de los seis posibles al iniciar su proceso de clasificación.

El choque arrancó con dominio de los Países Bajos, abriendo el marcador mediante un penal sancionado a Summerville y ejecutado con precisión por Mexx Meerdink. A pesar de ese control inicial, el conjunto visitante sufrió un golpe con la salida por lesión de Cody Gakpo, que abandonó el césped a los 17 minutos por molestias en el tobillo izquierdo.

En la segunda mitad, Luka Jović logró el empate provisional para Serbia al aprovechar un rechace tras una intervención previa de Bart Verbruggen. No tardó en aparecer la réplica táctica de Xavi: Meerdink volvió a entrar en la zona de peligro y, con un remate cruzado de zurda, firmó el 1-2 definitivo.

Con este triunfo, los Países Bajos confirman sensaciones positivas y muestran su autoridad en la conducción del encuentro, comenzando con el pie firme la etapa del técnico español en el banquillo de la Oranje.

Edwin Rolando Amaya

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