El Reino Unido afirma que Argentina no posee la capacidad militar para ocupar las Islas Malvinas tras el reclamo de Milei

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó con toda claridad que Argentina no cuenta con la capacidad militar necesaria para apoderarse de las Islas Malvinas por la vía de la fuerza, y subrayó al mismo tiempo que el Reino Unido dispone de los recursos y medios operativos imprescindibles para defender ese archipiélago austral.

Estas palabras del alto cargo británico llegaron como respuesta al discurso del presidente argentino, Javier Milei, quien volvió a reivindicar la reclamación histórica de soberanía sobre las islas e instó a Londres a entablar negociaciones bilaterales bajo el marco del derecho internacional.

Para la administración británica, la postura defensiva en el Atlántico Sur permanece sin cambios, respaldada por la presencia militar permanente en la base de Mount Pleasant y por la autodeterminación de los isleños. En tanto, la diplomacia argentina ha insistido en que su estrategia para la recuperación del territorio insular se encauza exclusivamente por vías diplomáticas y de paz.

El cruce de declaraciones vuelve a situar en la agenda geopolítica internacional la disputa por la soberanía de las Malvinas, en un momento de reconfiguración estratégica y militar en la región del Atlántico Sur.