Heather Matarazzo, actriz de El diario de una princesa, se preocupa por perder su cobertura de salud si no consigue empleo pronto

28 de septiembre de 2026

La actriz Heather Matarazzo, a quien muchos recuerdan por su interpretación en “El diario de una princesa”, ha confesado enfrentarse a una preocupación económica causada por la ausencia de proyectos laborales nuevos.

Con 43 años a cuestas, explicó que debe superar un umbral mínimo de ingresos fijado por su sindicato para conservar su cobertura de salud, lo que hace que la búsqueda de empleo se vuelva una prioridad ineludible.

Matarazzo habló sin tapujos sobre la coyuntura y puso de relieve la realidad a la que se enfrentan ciertos actores cuando transcurren largos periodos sin obtener papeles nuevos, incluso habiendo participado en producciones de renombre.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Honduras reafirma su compromiso global para combatir la trata de personas en el 15º Congreso de las Naciones Unidas en Abu Dabi