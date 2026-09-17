Médicos en huelga nacional: una larga lista de demandas al gobierno

El Colegio Médico de Honduras anunció para este miércoles 16 de septiembre la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional, destinada a los médicos del país, para tratar una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales y al sistema de salud público.

Entre las exigencias planteadas se encuentran el cese de despidos y reintegro de médicos, la firma de contratos e interinatos, el pago de salarios atrasados, reajustes por IPC y bienales de 2026, así como la centralización de las Redes Descentralizadas de Salud. También solicitan un aumento a la base salarial de los médicos residentes y la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República a Salud Pública.

La convocatoria está programada de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en los centros de trabajo o en los lugares que determinen los delegados. El Colegio Médico indicó que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse cubiertos, por lo que pidió a los jefes de estos servicios garantizar el recurso médico necesario para continuar atendiendo a los pacientes durante la jornada.

LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, en el marco de su función gremial y en aplicación a los artículos 3 literal a), 4 literal a), 11, 14, 20, 31 literal a) y g) de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras; artículo 8 numeral 5) de la Ley de Estatuto Médico Empleado; y demás aplicables, CONVOCA a Asamblea Extraordinaria de carácter informativa a los Médicos a nivel nacional, para exigir lo siguiente:

Detención inmediata de los despidos Readmisión inmediata de los médicos que han sido despedidos Suscripción rápida de contratos con gestores Centralización de las Redes Descentralizadas de Salud Cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que empleen médicos Pago del reajuste salarial por IPC y bienal del año 2026 Aprobación del Presupuesto General de la Nación destinando el 12 % a la Salud Pública. Incremento de la base salarial para los Médicos Residentes de las diferentes especialidades Garantía de las vacaciones profilácticas de 21 días, pago de sueldos atrasados, IPC y bienal al personal nuevo contratado en el IHSS Pago de sueldos atrasados en todas sus modalidades Firma de contratos y de interinatos de julio a diciembre Pago de bonificación a los Jubilados Reintegro del personal Médico que estaba de permiso por licencia de estudio Acuerdos pendientes del personal Médico según el acuerdo 47- 2020 Contratación de Médicos para cubrir vacaciones y no dejar sin atención a los pacientes. Nombramiento a los Médicos que trabajan por contrato con mayor antigüedad.

Fecha: 16 de septiembre de 2026

Lugar: En su centro de trabajo o donde el Delegado decida.

Hora: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los Servicios de Emergencia y Áreas Críticas deberán quedar cubiertas, por lo que se solicita a los Jefes de dichos Servicios programar el recurso médico necesario para garantizar esta atención, asegurando también que los médicos puedan asistir a la asamblea convocada.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de septiembre de 2026

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS