Médicos en huelga nacional: una larga lista de demandas al gobierno

El Colegio Médico de Honduras anunció para este miércoles 16 de septiembre la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional, destinada a los médicos del país, para tratar una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales y al sistema de salud público.
Entre las exigencias planteadas se encuentran el cese de despidos y reintegro de médicos, la firma de contratos e interinatos, el pago de salarios atrasados, reajustes por IPC y bienales de 2026, así como la centralización de las Redes Descentralizadas de Salud. También solicitan un aumento a la base salarial de los médicos residentes y la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República a Salud Pública.
La convocatoria está programada de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en los centros de trabajo o en los lugares que determinen los delegados. El Colegio Médico indicó que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse cubiertos, por lo que pidió a los jefes de estos servicios garantizar el recurso médico necesario para continuar atendiendo a los pacientes durante la jornada.
LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL
La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, en el marco de su función gremial y en aplicación a los artículos 3 literal a), 4 literal a), 11, 14, 20, 31 literal a) y g) de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras; artículo 8 numeral 5) de la Ley de Estatuto Médico Empleado; y demás aplicables, CONVOCA a Asamblea Extraordinaria de carácter informativa a los Médicos a nivel nacional, para exigir lo siguiente:
- Detención inmediata de los despidos
- Readmisión inmediata de los médicos que han sido despedidos
- Suscripción rápida de contratos con gestores
- Centralización de las Redes Descentralizadas de Salud
- Cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que empleen médicos
- Pago del reajuste salarial por IPC y bienal del año 2026
- Aprobación del Presupuesto General de la Nación destinando el 12 % a la Salud Pública.
- Incremento de la base salarial para los Médicos Residentes de las diferentes especialidades
- Garantía de las vacaciones profilácticas de 21 días, pago de sueldos atrasados, IPC y bienal al personal nuevo contratado en el IHSS
- Pago de sueldos atrasados en todas sus modalidades
- Firma de contratos y de interinatos de julio a diciembre
- Pago de bonificación a los Jubilados
- Reintegro del personal Médico que estaba de permiso por licencia de estudio
- Acuerdos pendientes del personal Médico según el acuerdo 47- 2020
- Contratación de Médicos para cubrir vacaciones y no dejar sin atención a los pacientes.
- Nombramiento a los Médicos que trabajan por contrato con mayor antigüedad.
Fecha: 16 de septiembre de 2026
Lugar: En su centro de trabajo o donde el Delegado decida.
Hora: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los Servicios de Emergencia y Áreas Críticas deberán quedar cubiertas, por lo que se solicita a los Jefes de dichos Servicios programar el recurso médico necesario para garantizar esta atención, asegurando también que los médicos puedan asistir a la asamblea convocada.
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de septiembre de 2026
POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS