Chats atribuidos al Gobierno liberal revelan un presunto complot contra Nasralla; advierten que si no se frena a este individuo, destruirá el PLH

16 de septiembre de 2026

En las redes sociales circulan de forma pública conversaciones privadas entre integrantes del Partido Liberal, en las que se delinean posibles acciones penales dirigidas contra Salvador Nasralla.

En esas conversaciones se mencionan nombres de figuras vinculadas al liberalismo que debaten qué acciones deben emprenderse para rescatar al partido rojiblanco.

Además, se atribuyen declaraciones presuntas a personajes como Marcia Villeda, quien escribe: “La táctica que SM está empleando es muy astuta, alguien lo está asesorando bien, él presenta esta denuncia porque le dijeron que pronto saldrá lo de él en la fiscalía y cuando eso salga él dirá que es por persecución política porque él presentó lo de Cerimedo”.

Edwin Rolando Amaya

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