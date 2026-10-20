Media América Latina manda a sus oficiales de marina a formarse en la Escuela Naval de España y el acuerdo ya cumple 30 años

Treinta años después, el intercambio naval hispano-latino sigue mostrando una vitalidad sorprendente. Una buena parte de los países de América Latina envían a sus oficiales a formarse en la principal academia naval española, alimentando una cooperación que ha pasado de ser un gesto diplomático a un mecanismo estable de capacitación e integración operativa.

Quienes han pasado por esas aulas insisten en que no se trata solo de técnica, sino de una cultura marinera compartida y de una confianza que se construye guardiamarina a guardiamarina. “Aquí entendí que la mar se habla en muchos acentos, pero con los mismos valores”, comenta un teniente de fragata latinoamericano que prefiere mantener el anonimato.

Treinta años de un puente estratégico

El convenio que respalda esta movilidad académica nació en un contexto de apertura y modernización de las fuerzas armadas en la región, y con el tiempo se convirtió en una columna vertebral para la profesionalización de oficiales. La continuidad de tres décadas habla de resultados concretos y de una demanda constante.

Para España, el programa consolida su papel como socio de referencia en el ámbito naval iberoamericano, y para los países participantes representa acceso a doctrinas actualizadas y a simuladores de última generación, con estándares compatibles con OTAN y marcos europeos.

Lo que buscan las marinas latinoamericanas

Cada país llega con desafíos distintos, pero con objetivos convergentes: fortalecer la interoperabilidad, elevar la exigencia académica y mejorar la gestión de recursos y de operaciones marítimas. La exposición a procedimientos comunes reduce fricciones en maniobras combinadas y acelera la coordinación multinacional.

“Formar oficiales en un entorno exigente, donde se respira disciplina y se premia la iniciativa, tiene un impacto directo en la seguridad marítima regional”, afirma un instructor español. Las promociones mixtas también crean redes personales que, años después, facilitan decisiones críticas entre estados aliados.

Un entrenamiento que va más allá del aula

El atractivo no radica solo en los contenidos, sino en la metodología integral: desde la vida de guardiamarina en régimen interno, hasta prácticas en unidades de superficie y ejercicios en simuladores avanzados. El día a día moldea hábitos de liderazgo, administra la presión y cultiva una ética de equipo.

La formación incorpora nociones de derecho del mar, seguridad marítima y gestión de crisis, elementos claves para misiones de búsqueda y rescate, lucha contra el tráfico ilícito y protección de infraestructuras críticas.

Áreas de estudio más demandadas

Navegación y maniobra con enfoque en seguridad y precisión

con enfoque en y precisión Ingeniería de plataformas y sistemas de propulsión

y sistemas de Operaciones y táctica en escenarios multinacionales

en escenarios Guerra electrónica y conciencia del entorno

y conciencia del Derecho marítimo y normas internacionales

y normas Liderazgo, ética y gestión de personas

Idioma, cultura y la “gramática” de la mar

Compartir el idioma elimina barreras y acelera la absorción del contenido técnico, pero también permite matizar la jerga profesional con riqueza cultural. La mar tiene su propia gramática, y aprenderla en un entorno común facilita la transferencia de conocimientos.

Esa afinidad lingüística impulsa un diálogo más franco entre instructores y alumnos, donde las dudas se resuelven con agilidad y la mejora continua es un objetivo compartido.

Redes que se traducen en operaciones

La lista de egresados crece año a año, y con ella una malla de contactos que cruza patrulleros, fragatas y centros de operaciones. Lo que empieza como camaradería en el aulario termina como sincronía en la mar, cuando se requiere actuar en horas y no en días.

“Cuando escuchas una voz conocida al otro lado del radio, todo fluye más rápido”, relata un oficial de un país andino. Esa confianza acorta la distancia entre procedimientos doctrinales y decisiones en tiempo real.

Costes, retornos y apuestas de futuro

Invertir en formación en el exterior implica presupuestos y logística, pero los retornos son visibles en la profesionalización de tripulaciones, el mejor uso de tecnología y la reducción de errores en misiones complejas. Además, refuerza la estandarización que piden las operaciones conjuntas.

El horizonte apunta a más ciberdefensa, sistemas no tripulados y análisis de datos para el dominio marítimo. También a ejercicios de alto realismo con amenazas híbridas, donde la coordinación civil-militar será decisiva.

Un acuerdo que se renueva navegando

Treinta años son una edad considerable para cualquier alianza, y sin embargo este programa mantiene su brújula alineada con los vientos de cambio. La clave ha sido adaptar los planes de estudio sin perder el núcleo de la tradición marinera compartida.

Mientras nuevos oficiales cruzan el Atlántico con maletas llenas de expectativas, la Escuela Naval abre sus puertas a otra generación de líderes llamados a custodiar rutas, puertos y recursos que sostienen economías y sociedades enteras. Porque en el océano, el conocimiento es una carta náutica, y las alianzas, su rumbo.