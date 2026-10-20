La única escuela militar del mundo a más de 4 000 metros de altura está en Perú y entrena a soldados de medio continente

A más de cuatro mil metros, donde el oxígeno escasea y el horizonte parece tocar el cielo, una escuela militar forja carácter y estrategia. En este altiplano áspero y luminoso, llegar ya es una prueba: el cuerpo tiembla, la respiración se acorta, la mente aprende a escuchar el silencio.

Aquí, el paisaje es un instructor más. Cada ladera nevada, cada quebrada rocosa, cada ráfaga helada empuja a los aspirantes a confrontar sus límites, a desaprender lo que sabían al nivel del mar y reaprenderlo todo en clave de altura.

Un laboratorio natural en los Andes

El entorno funciona como un laboratorio al aire libre. La hipoxia obliga a economizar cada movimiento, mientras la radiación solar castiga más de lo habitual y el termómetro cae sin aviso.

“En la montaña no se improvisa”, repite un instructor veterano con voz de piedra. “Planificar, hidratar, caminar al paso y respetar el clima es lo que nos mantiene vivos”.

Quiénes llegan y por qué vuelven

La reputación de este centro atrae a unidades de distintos países de Sudamérica, en especial de fuerzas terrestres que operan en cordilleras y altiplanos. También se suman policías de montaña y equipos de rescate.

No vienen por turismo de aventura. Llegan en busca de doctrina, técnicas y una forma de pensar la guerra y la ayuda humanitaria desde arriba, allí donde las ruedas patinan y solo valen las botas.

El plan de formación, sin atajos

La malla de aprendizaje se construye en capas, comenzando con aclimatación y ascendiendo hacia maniobras combinadas. Sus ejes más conocidos incluyen:

Supervivencia y autocuidado en altura

en altura Marchas tácticas y navegación con mapa y brújula

y brújula Escalada en roca, hielo y progresión con cuerda

Tiro, mando y control en entornos hipóxicos

Medicina táctica y evacuación con medios limitados

“Nos enseñan que la paciencia es un arma”, comenta una alumna extranjera mientras ajusta su arnés. “El que corre, pierde calor y cabeza; el que gestiona, gana”.

Una jornada al filo del frío

El día comienza antes del alba con pruebas de saturación y control de pulso. Luego, marchas en zigzag, lectura de terreno y construcción de refugios contra viento cortante.

Por la tarde, talleres de nudos, anclajes y tiro con guantes gruesos, donde la destreza compite con la rigidez del frío. Al anochecer, debriefing: qué falló, qué funcionó, qué estándar debe ajustarse mañana.

Tecnología, tradición y cabeza fría

La escuela mezcla lo moderno con lo esencial. Hay simuladores, drones ligeros y comunicaciones robustas, pero el énfasis sigue en la orientación clásica, el ritmo de marcha y la disciplina de equipo.

“Un GPS sin batería es solo peso”, dice otro capitán entre risas breves. “Lo que no llevas en la mente, no te salva en la cornisa”.

Resistencia que se entrena, liderazgo que se gana

Más que músculos, aquí se templ a la voluntad. Quien manda aprende a escuchar, a pausar cuando el grupo lo necesita, a decidir con la cabeza clara aunque el cuerpo pida rendirse.

La evaluación no mide solo tiempos. Pondera criterio, economía de esfuerzos, cuidado del compañero y gestión de riesgo bajo fatiga y altura.

Un nodo para medio continente

Con los años, el centro se volvió un punto de encuentro. Oficiales y suboficiales de países andinos comparten tácticas, homologan procedimientos y prueban equipos en condiciones que ningún laboratorio reproduce.

Ese intercambio crea una lengua común: señales, protocolos y una ética de cooperación que, llegado el caso, acelera respuestas conjuntas a desastres y operaciones difíciles.

Entre el hielo y la ética de la ayuda

La realidad del altiplano no distingue entre misión militar y apoyo a comunidades aisladas. Los egresados aprenden a abrir pasos, llevar víveres, evacuar heridos y coordinar con autoridades locales.

Cuando nieva sin tregua y el viento ruge, el manual se vuelve breve: proteger a los vulnerables, estabilizar la situación, esperar la ventana y moverse con precisión.

Desafíos que no perdonan

Mantener esta escuela exige logística fina: combustible, atención médica, rotación de instructores, y un calendario que respete los ciclos del clima. Todo bajo la premisa de cero accidentes evitables.

Pero el mayor desafío sigue siendo humano: formar gente que no confunda audacia con temeridad, que sepa cuándo avanzar y cuándo decir “alto” para llegar todos al valle.

Lo que dejan las cumbres

Quien egresa no sale con el mismo pulso con que llegó. Gana técnica, sí, pero sobre todo otra relación con el tiempo, con el equipo y con la vulnerabilidad propia.

“En altura, nadie vence a la montaña”, resume un suboficial mientras guarda su piolet. “Solo aprendemos a pedirle permiso y a cuidarnos mejor, para volver a subir mañana”.