Chile fue el primer país de América Latina en volar un avión radar de alerta temprana y lo compró a Israel hace 30 años

Hace tres décadas, Chile tomó una decisión que parecía audaz para su tiempo y su vecindario. En un rincón austral con cordillera inmensa y un litoral interminable, el país apostó por ver más lejos y reaccionar más rápido. La Fuerza Aérea se convirtió en pionera regional al operar un sistema aerotransportado de alerta temprana, adquirido a la industria israelí y adaptado a su geografía singular. “Ver antes es decidir mejor”, repetían entonces algunos mandos, resumiendo una filosofía de disuasión y control del cielo que marcaría un hito.

Por qué adelantarse al resto

Para un país largo y estrecho, cubrir todo el espacio aéreo con radares de tierra era una ecuación costosa y con sombras. Las montañas generan valles de señal; el océano impone distancias enormes; las rutas a baja cota, difíciles de vigilar. Un avión con radar de barrido electrónico cambiaba el juego: sube por encima del relieve, mira a cientos de kilómetros, coordina a los cazas y comparte información en tiempo real.

No se trató solo de una compra, sino de una visión de sistema. “La ventaja no era el aparato en sí, sino lo que habilitaba: una red”, se escuchaba en los pasillos técnicos. En pleno reordenamiento estratégico de los noventa, esa red prometía anticipación, flexibilidad y control integrado.

El avión y su “alma” electrónica

La plataforma escogida fue un reactor de gran porte, modificado profundamente para alojar el corazón: un radar de matriz activa de Elta/IAI, con paneles fijos en los costados del fuselaje y módulos en proa y cola para cobertura total. A diferencia de los icónicos radomos circulares, aquí la mirada era a través de superficies planas que barrían el espacio con agilidad.

A bordo, varias consolas de misión fusionaban datos de sensores, identificación amigo-enemigo y guerra electrónica, enviándolos por enlace de datos hacia unidades en el aire y en tierra. No era “un radar volando”; era un puesto de mando con alas. Su valor residía en detectar antes, clasificar con criterio y asignar efectores con economía de medios.

Lo que cambió en la práctica

Con un único vector elevado, Chile ganó una persiana de conciencia situacional que antes requería múltiples estaciones. El aparato veía más allá del horizonte de los buques, descubrí­a blancos a baja cota que se escondían tras el relieve, y establecía una capa de mando para operaciones complejas.

En ejercicios combinados, la aeronave coordinaba interceptaciones “silenciosas”, reduciendo el tiempo desde detección a decisión. En vigilancia marítima, sumaba ojos electrónicos sobre rutas de gran tráfico y áreas de búsqueda amplias. Allí donde un radar terrestre sufría por la curvatura de la Tierra, este sistema imponía una altura ventajosa.

Detección temprana de aeronaves a baja cota y a gran distancia

y a gran Gestión coordinada de interceptores y centros de mando

y centros de Vigilancia extendida del espacio marítimo y aéreo en un solo marco

y aéreo en un solo Interoperabilidad vía enlaces de datos y fusión multisensor

“Lo que antes era una suma de islas de información se volvió un archipiélago conectado”, graficaban algunos especialistas. En términos simples: menos sorpresas, más control efectivo.

Tecnología, doctrina y mantenimiento

El salto no fue solo de hardware, sino de doctrina. Operar alerta temprana exige tripulaciones de misión, procedimientos comunes con cazas, centros de comando actualizados y disciplina de red. También arrastra una cola logística exigente: avión de gran porte, electrónica sensible y ciclos de modernización periódicos.

Chile aprendió a negociar entre lo deseable y lo sostenible. Mantener vigente un sistema tan especializado implica actualizaciones de software, reposición de módulos y alineación con estándares de enlace seguros. En ese equilibrio, el país consolidó una cultura de planificación a largo plazo y priorización de capacidades.

Lecciones para la región

Ser primero trae beneficios, pero también el costo de aprender sin referentes cercanos. La gran lección chilena fue que la alerta temprana no es un fin, sino un multiplicador que hace mejores a los demás medios. Un caza equipado con buen radar rinde más si recibe una pista de calidad; una fragata con buen sensor aporta aún más si comparte su cuadro táctico.

Para países con geografías complejas, una plataforma AEW agiliza la soberanía del aire y la cooperación multidominio. Sin embargo, requiere madurez de datos, protocolos comunes y voluntad de interoperar más allá de la bandera del fuselaje. “El secreto no estaba solo en el avión, sino en la red”, vuelve como estribillo válido para cualquier mapa.

Un legado que perdura

Tres décadas después, el pionerismo dejó una huella tangible: instaló la idea de que la ventaja se construye viendo antes y compartiendo mejor. Aun cuando las plataformas cambien y la tecnología evolucione, permanece el cimiento doctrinario de mando y control en capas, enlaces robustos y cultura de fusión de sensores.

En el extremo sur del mundo, donde la naturaleza impone distancias y obstáculos, Chile demostró que la superioridad comienza con una pregunta simple y exigente: ¿qué tan bien ves lo que importa? Desde entonces, su respuesta ha sido clara, técnica y, sobre todo, temprana.