Mbappé marca dos goles y Francia vence 3-0 a Suecia; enfrentará a Paraguay en los octavos del Mundial 2026

Francia logró imponerse 3-0 frente a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Paraguay el sábado 4 de julio desde las 18:00 (hora argentina) en Filadelfia. Kylian Mbappé firmó un doblete —al minuto 44 de la primera mitad y al 28 de la segunda— y Bradley Barcola anotó el segundo tanto a los 7 minutos del complemento, en una actuación que ratificó a Les Bleus como uno de los candidatos más firmes al título.

El encuentro tardó en abrirse. El dibujo 3-4-3 del técnico sueco Graham Potter le dio a Suecia cierto orden defensivo durante los primeros 20 minutos, con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como amenaza en las transiciones. Sin embargo, la presión gala fue constante: un gol de Mbappé fue anulado por offside milimétrico, el poste negó el tanto del delantero del Real Madrid en otra acción y una chilena de Michael Olise también chocó en el poste. Fue sobre el cierre de la primera mitad cuando Mbappé, tras recibir un pase de Ousmane Dembélé, dejó atrás a dos defensores y definió rasante al palo derecho para el 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Francia liquidó el partido con dos goles en rápida sucesión. Olise filtró un pase para Barcola, quien definió con potencia para el 2-0 a los 7 minutos. Luego, una combinación entre Mbappé y Olise dejó al capitán galo solo frente al arco para el 3-0. El arquero Mike Maignan evitó el descuento con una atajada ante Gyökeres en el cierre.

Con el doblete, Mbappé alcanzó los 6 goles en el torneo, cifra que lo igualó con Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Además, llegó a 9 conquistas en fases eliminatorias de Copas del Mundo, superando a Leônidas y Ronaldo (8) para convertirse en el máximo goleador histórico del certamen en ese tipo de partidos.

Olise fue el arquitecto del juego galo con 3 asistencias en el torneo y una participación constante en las tres acciones de gol. Dembélé, figura contra Noruega con un triplete, tuvo una actuación más discreta en Nueva Jersey.

Francia llegó al partido con una fase de grupos impecable en el Grupo I: victoria 3-1 ante Senegal, 3-0 sobre Irak y 4-1 frente a Noruega. Deschamps, quien no estuvo presente en ese último partido por el fallecimiento de su madre, regresó al banco para este encuentro. “Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé”, declaró el técnico en la conferencia de prensa previa al partido. El seleccionador, al que Mbappé le dedicó el primer gol y sus compañeros se acercaron para abrazarlo, dejará el cargo tras la Copa del Mundo.

Suecia, por su parte, llegó a los 16avos como uno de los mejores terceros del torneo. En el Grupo F goleó 5-1 a Túnez, perdió por el mismo marcador ante Países Bajos y empató 1-1 con Japón. Los nórdicos terminaron como el único representante de ese grupo aún con vida en el certamen, ya que Japón cayó ante Brasil y Países Bajos fue eliminado por Marruecos.